Кличко: ми повинні найкращим чином презентувати Київ під час фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Київ повинен на найвищому рівні організувати фінал Ліги чемпіонів УЄФА в травні та продемонструвати спроможність міста проводити заходи такого рівня. Про це міський голова Віталій Кличко заявив на засіданні організаційного комітету з підготовки та проведення у Києві фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.