Кличко: ми повинні найкращим чином презентувати Київ під час фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 172552 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 175552 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 306212 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 214868 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 317505 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 210863 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 237294 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 254206 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246548 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136266 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
 м/с
79 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

26 березня, 15:52 • 58465 перегляди
Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

26 березня, 16:19 • 52042 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 137624 перегляди
Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

26 березня, 16:36 • 43635 перегляди
Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

26 березня, 16:40 • 48309 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 137619 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 172543 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 306196 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 317490 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 279218 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 100351 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 87692 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 124050 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 141305 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 146638 перегляди
Актуальне
Кличко: ми повинні найкращим чином презентувати Київ під час фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

Кличко: ми повинні найкращим чином презентувати Київ під час фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

Київ • УНН

 • 7706 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Київ повинен на найвищому рівні організувати фінал Ліги чемпіонів УЄФА в травні та продемонструвати спроможність міста проводити заходи такого рівня. Про це міський голова Віталій Кличко заявив на засіданні організаційного комітету з підготовки та проведення у Києві фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

“Ми повинні презентувати Київ найкращим чином. Щоб всі гості, які до нас приїдуть, захотіли повернутися в наше місто знову, розповідали про нього в своїх країнах”, - сказав В.Кличко.

Він нагадав, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться вже за три місяці. Тож місто активно готується до його проведення.

“Фінал Ліги чемпіонів УЄФА наше місто прийматиме вперше. І ми повинні все зробити на найвищому рівні і бездоганно. Для цього наша команда має відпрацювати професійно і злагоджено”, - підкреслив мер та додав, що досвід проведення “Євробачення” в 2017 році показав, що Київ здатен організовувати великі міжнародні події на високому рівні. Тож столиця має нагоду в травні довести це ще раз.

Кличко звернув увагу членів оргкомітету, що заплановані заходи мають бути здійснені своєчасно, відповідально та якісно. А також доручив керівникам усіх структурних підрозділів КМДА, задіяних в підготовці чемпіонатів, невідкладно визначити слабкі місця та проблеми, на яких варто зосередитися.

Голови райдержадміністрацій повинні потурбуватися про благоустрій і чистоту територій у районах столиці, що їм підпорядковані.

“Буду перевіряти особисто і без попереджень”, - наголосив мер.

"Також місто має належним чином забезпечити комфортне та безпечне транспортне обслуговування гостей. Вся логістика має бути продумана до найменших деталей", - відзначив Кличко.

Аби свято було комфортним не тільки для гостей столиці, а й для киян, міський голова звернув увагу на необхідність завчасно інформувати мешканців міста про заплановані події, можливі перекриття доріг та зміну руху транспорту.

Також Віталій Кличко відзначив, що столична влада має подбати про комфорт осіб з особливими потребами, які виявлять бажання відвідати заходи. Тож на локаціях публічного перегляду матчів мають бути обладнані спеціальні зони для таких вболівальників, а соціальні служби повинні забезпечити людей з особливими потребами спеціальним транспортом.

Наступне засідання оргкомітету мер столиці доручив провести у середині березня.

“А заступникам голови КМДА доручаю з березня перейти на режим проведення щотижневих оперативних нарад, де чітко контролювати виконання планів і заходів з підготовки до фіналу Ліги Чемпіонів”, – зазначив мер Києва.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.17
Bitcoin
$86,937.00
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,054.77
Ethereum
$2,009.58