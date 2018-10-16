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Кличко: мы победили - горячая вода вскоре появится во всех домах города

Кличко: мы победили - горячая вода вскоре появится во всех домах города

Киев  •  УНН

 • 5888 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Горячая вода возвращается в дома киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем видеообращении, которое он разместил на странице в Facebook, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичного головы .

"Киев наконец получает газ и начал поставки горячей воды в более 3000 домов, где ее не было несколько месяцев, - отметил Кличко. - Мы подключили ТЭЦ-6, на большую мощность теперь работает ТЭЦ-5. Восстанавливают работу котельной - подключили 90 процентов из тех, что не работали ", - подчеркнул мэр столицы.

По его словам, горячая вода уже подается жителям Троещины, Лесного массива, а с сегодняшнего дня - на Оболонь и Подол.

"Также мы начинаем технологический процесс запуска системы отопления. Планово нам нужно не менее 10 дней, чтобы подать тепло во все дома и учреждения столицы", - отметил Кличко.

Мэр напомнил, что пройдя через сложный период и доказав справедливость своей позиции, город не утратил 1200000000 гривен средств общины. Их пытались взыскать за штрафы и пени частной компании.

"Нам есть куда тратить эти деньги! Часть из них, например, пойдет на зарплаты и надбавки столичным педагогам. Ибо государственную образовательную субвенцию города недополучили", - сказал мэр Киева.

Виталий Кличко также призвал киевлян ответственно относиться к вопросу теплоэнергосбережения. "Это - и закрыты окна и двери в ваших подъездах. И программа 70/30, успешно воплощается в столице. Эта программа позволяет жителям домов экономить на оплате за отопление до 50-ти процентов средств. Поэтому все вместе готовимся к зиме! "- обратился к киевлянам Кличко.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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