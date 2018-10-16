Кличко: ми перемогли – гаряча вода невдовзі з’явиться в усіх будинках міста

"Київ нарешті отримує газ і розпочав постачання гарячої води у понад 3 тисячі будинків, де її не було кілька місяців, - відзначив Кличко. - Ми підключили ТЕЦ-6, на більшу потужність тепер працює ТЕЦ-5. Відновлюють роботу котельні - підключили 90 відсотків з тих, що не працювали", - наголосив мер столиці.

За його словами, гаряча вода вже подається мешканцям Троєщини, Лісового масиву, а з сьогоднішнього дня - на Оболонь і Поділ.

"Також ми починаємо технологічний процес запуску системи опалення. Планово нам потрібно не менше 10 днів, щоб подати тепло в усі будинки та установи столиці", - відзначив Кличко.

Мер нагадав, що пройшовши через складний період і довівши справедливість своєї позиції, місто не втратило 1,2 млрд гривень коштів громади. Їх намагалися стягнути за штрафи і пені приватної компанії.

"Нам є куди витрачати ці кошти! Частина з них, наприклад, піде на зарплати і надбавки столичним освітянам. Бо державну освітню субвенцію міста не доотримали”, - сказав мер Києва.

Віталій Кличко також закликав киян відповідально ставитися до питання теплоенергозбереження. "Це - і зачинені вікна та двері в ваших під’їздах. І програма 70/30, яка успішно втілюється в столиці. Ця програма дозволяє мешканцям будинків економити на сплаті за опалення до 50-ти відсотків коштів. Тож всі разом готуймося до зими!” - звернувся до киян Кличко.