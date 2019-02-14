Кличко: буду вести войну с застройщиками, которые игнорируют интересы общества

"Застройщик, пренебрегая всеми обращениями общины, власти города, начал строить по своему усмотрению еще одно бетонное гетто. Мы позволили" Контактбудсервис "представить на градостроительном совете скорректированный проект, договориться с обществом и властью столицы. Но застройщик абсолютно проигнорировал все варианты компромисса. Поэтому депутаты Киевсовета на мое обращение приняли решение о расторжении договора аренды земельного участка. То есть все работы, которые там происходят, - незаконны! Поэтому я обращаюсь к киевлянам не поддаваться на аферу и не покупать к артиры у застройщика "Контактбудсервис" на Осокорках ", - отметил Кличко.

Так, по словам городского головы, пока застройщик не учтет интересы общества и все замечания градостроительного совета относительно надлежащей социальной инфраструктуры и зеленых зон в жилом комплексе, никакого строительства на Осокорках не будет.

"Сейчас началась грязная кампания, Кличко ведет войну с застройщиками. Да, я буду вести войну с застройщиками, которые пренебрегают интересами общины и города!", - подчеркнул мэр Киева.