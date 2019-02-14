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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 65938 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 87743 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 131858 просмотра

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7 марта, 17:42 • 131219 просмотра

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7 марта, 15:45 • 130350 просмотра

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7 марта, 13:58 • 125300 просмотра

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7 марта, 08:52 • 161740 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141442 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Кличко: буду вести войну с застройщиками, которые игнорируют интересы общества

Кличко: буду вести войну с застройщиками, которые игнорируют интересы общества

Киев  •  УНН

 • 5140 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. С застройщиками, которые пренебрегать интересами общества и города, столичные власти разрывать договоры аренды земли. Как сделала это с застройщиком "Контактбудсервис" на Осокорках. И сегодня любое строительство там - вне закона. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в комментарии журналистам, передает УНН.

"Застройщик, пренебрегая всеми обращениями общины, власти города, начал строить по своему усмотрению еще одно бетонное гетто. Мы позволили" Контактбудсервис "представить на градостроительном совете скорректированный проект, договориться с обществом и властью столицы. Но застройщик абсолютно проигнорировал все варианты компромисса. Поэтому депутаты Киевсовета на мое обращение приняли решение о расторжении договора аренды земельного участка. То есть все работы, которые там происходят, - незаконны! Поэтому я обращаюсь к киевлянам не поддаваться на аферу и не покупать к артиры у застройщика "Контактбудсервис" на Осокорках ", - отметил Кличко.

Так, по словам городского головы, пока застройщик не учтет интересы общества и все замечания градостроительного совета относительно надлежащей социальной инфраструктуры и зеленых зон в жилом комплексе, никакого строительства на Осокорках не будет.

"Сейчас началась грязная кампания, Кличко ведет войну с застройщиками. Да, я буду вести войну с застройщиками, которые пренебрегают интересами общины и города!", - подчеркнул мэр Киева.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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