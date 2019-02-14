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Кличко: буду вести війну із забудовниками, які ігнорують інтереси громади

Кличко: буду вести війну із забудовниками, які ігнорують інтереси громади

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Із забудовниками, які нехтуватимуть інтересами громади і міста, столична влада розриватиме договори оренди землі. Як зробила це із забудовником "Контактбудсервіс" на Осокорках. І сьогодні будь-яке будівництво там - поза законом. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у коментарі журналістам, передає УНН.

"Забудовник, нехтуючи усіма зверненнями громади, влади міста, почав будувати на власний розсуд ще одне бетонне гето. Ми дали можливість "Контактбудсервісу" представити на Містобудівельній раді скоригований проект, дійти згоди з громадою та владою столиці. Але забудовник абсолютно проігнорував усі варіанти компромісу. Тому депутати Київради на моє звернення ухвалили рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки. Тобто усі роботи, які там відбуваються, - незаконні! Тому я звертаюся до киян не піддаватися на аферу та не купувати квартири у забудовника "Контактбудсервіс" на Осокорках", - зазначив Кличко.

Так, за словами міського голови, поки забудовник не врахує інтереси громади та всі зауваження Містобудівельної ради щодо належної соціальної інфраструктури та зелених зон у житловому комплексі, жодного будівництва на Осокорках не буде.

"Зараз розпочалась брудна кампанія, що Кличко веде війну із забудовниками. Так, я буду вести війну із забудовниками, які нехтують інтересами громади і міста!", - наголосив мер Києва.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ

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