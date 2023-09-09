Классический терроризм российского образца: Подоляк показал момент удара россии по Кривому Рогу
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Руководитель Офиса Президента Михаил Подоляк показал момент удара российской армии по Кривому Рогу, назвав это классическим терроризмом российского образца. Также представитель ОП призвал к законодательному признанию рф государством-террористом и выводом ее из Совбеза ООН. Об этом пишет УНН со ссылкой на Х/Twitter Подоляка.
Цитата
“Кривой Рог сегодня. Очередной прямой ракетный удар по мирному населению. 72 раненых, 1 погиб. Классический терроризм российского образца.
Кто-то все еще хочет согласиться на требования россии, принять ее условия, вести переговоры или отменить санкции? Возможно, кто-то хочет стать на колени перед россией?”, - написал Михаил Подоляк.
Также он задался вопросом, что вместо этого “пришло время законодательно признать террористическое государство террористическим государством и вывести его из Совета безопасности ООН”.
Кривой Рог сегодня. Очередной прямой ракетный удар по мирному населению. 72 раненых, 1 убитый. Классический терроризм в русском стиле. Кто-нибудь еще хочет согласиться на 'требования #России', принять ее условия, вести переговоры или снять санкции? Может быть, кто-то хочет встать на колени перед Россией? Или это… pic.twitter.com/YaY1LsS8FC— Михаил Подоляк (@Podolyak_M) 8 сентября 2023
Напомним
Количество пострадавших в результате атаки рф по Кривому Рогу возросло до 73, один человек погиб. Вследствие вражеского удара повреждены 14 административных зданий, культовое сооружение, 17 многоквартирных и 4 частных дома. Также повреждены более четырех десятков автомобилей.