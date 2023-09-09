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Класичний тероризм російського зразка: Подоляк показав момент удару росії по Кривому Рогу

Класичний тероризм російського зразка: Подоляк показав момент удару росії по Кривому Рогу

Київ • УНН

 • 447782 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Керівник Офісу Президента Михайло Подоляк показав момент удару російської армії по Кривому Рогу, назвавши це класичним тероризмом російського зразка. Також представник ОП закликав до законодавчого визнання рф державою-терористом та виведенням її з Радбезу ООН. Про це пише УНН з посиланням на Х/Twitter Подоляка.

Цитата

“Кривий Ріг сьогодні. Черговий прямий ракетний удар по мирному населенню. 72 поранених, 1 загинув. Класичний тероризм російського зразка. 

Хтось все ще хоче погодитися на вимоги росії, прийняти її умови, вести переговори чи скасувати санкції? Можливо, хтось хоче стати на коліна перед росією?”, - написав Михайло Подоляк.

Також він задався питанням, що натомість “настав час законодавчо визнати терористичну державу терористичною державою та вивести її з Ради безпеки ООН”. 

Kryvy Rih today. Another direct missile strike on civilians. 72 injured, 1 killed. Classic Russian-style terrorism. Does anyone still want to agree to #Russia's demands, accept its conditions, negotiate, or lift sanctions? Perhaps someone wants to kneel before Russia? Or is it… pic.twitter.com/YaY1LsS8FC

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 8, 2023

Нагадаємо

Кількість постраждалих у результаті атаки рф по Кривому Рогу зросла до 73, одна людина загинула. Внаслідок ворожого удару пошкоджені 14 адміністративних будівель, культова споруда, 17 багатоквартирних та 4 приватні будинки. Також пошкоджені більш ніж чотири десятки авто.

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