Киевский завод "Энергия" приостановил прием мусора

"В связи с окончанием 31 августа действия соглашения киевских властей с компанией "Киевэнерго" единственный действующий в Украине мусоросжигательный завод "Энергия" приостановил сегодня прием мусора. Запасов твердых бытовых отходов (около 10 т), как заявили на предприятии, достаточно для обеспечения плановой работы до 31 июля. А с 1 августа завод переходит в управление городских властей как объект коммунальной собственности", - говорится в сообщении.



Напомним, министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявлял, что в Украине перерабатывается и используется как вторичное сырье менее 5% бытовых отходов. Чтобы качественно перерабатывать бытовые отходы, Украине не хватает обновленной законодательной базы, считает министр.



