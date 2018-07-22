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Київський завод "Енергія" призупинив прийом сміття

Київський завод "Енергія" призупинив прийом сміття

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Київський сміттєспалювальний завод "Енергія" призупинив прийом сміття. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Київенерго", передає УНН.

"У зв'язку із закінченням 31 серпня дії угоди київської влади з компанією "Київенерго" єдиний діючий в Україні сміттєспалювальний завод "Енергія" призупинив сьогодні прийом сміття. Запасів твердих побутових відходів (близько 10 т), як заявили на підприємстві, досить для забезпечення планової роботи до 31 липня. А з 1 серпня завод переходить в управління міської влади як об'єкт комунальної власності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак заявляв, що в Україні переробляється і використовується як вторинна сировина менше 5% побутових відходів. Щоб якісно переробляти побутові відходи, Україні не вистачає оновленої законодавчої бази, вважає міністр.

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