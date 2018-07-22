Київський завод "Енергія" призупинив прийом сміття

"У зв'язку із закінченням 31 серпня дії угоди київської влади з компанією "Київенерго" єдиний діючий в Україні сміттєспалювальний завод "Енергія" призупинив сьогодні прийом сміття. Запасів твердих побутових відходів (близько 10 т), як заявили на підприємстві, досить для забезпечення планової роботи до 31 липня. А з 1 серпня завод переходить в управління міської влади як об'єкт комунальної власності", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак заявляв, що в Україні переробляється і використовується як вторинна сировина менше 5% побутових відходів. Щоб якісно переробляти побутові відходи, Україні не вистачає оновленої законодавчої бази, вважає міністр.



