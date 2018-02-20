Киевский прокурор не указал в декларации Mercedes и 2 участка земли - НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Национальное агентство утвердило еще один обоснованный вывод по результатам полной проверки декларации и направило в суд два протокола об административных правонарушениях относительно несвоевременного представления деклараций, со ссылкой на пресс-службу ведомства передает УНН.
Так, осуществив полную проверку декларации прокурора Киевской местной прокуратуры № 2 Чуйкова Вадима Сергеевича, Национальное агентство установило, что прокурор не указал в декларации 2 земельных участка в Киеве и автомобиль Mercedess-Benz ML 350, которые на конец отчетного периода принадлежали ему на праве частной собственности.
Также прокурор задекларировал доход в сумме 910 тыс. грн, законность оснований приобретения которого не подтверждается доказательствами. Таким образом, по результатам полной проверки декларации было установлено отражение в ней недостоверных сведений на общую сумму более 1 млн 700 тыс. грн, а также обнаружены признаки незаконного обогащения. Ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц предусмотрено статьей 366-1, а за незаконное обогащение - статьей 368-2 Уголовного кодекса Украины. Обоснованный вывод направлен в Генеральную прокуратуру Украины.
Протоколы об административных правонарушениях за несвоевременное представление деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, составлены в отношении заместителя начальника Управления Государственной казначейской службы Украины в Баштанском районе Николаевской области Зиньковской Ольги Николаевны и начальника Управления Укртрансбезопасности в Луганской области Галугана Владимира Витальевича.
Ольга Зиньковская несвоевременно подала ежегодную декларацию за 2015 год, а Владимир Галуган - декларацию перед увольнением. Ответственность за такое правонарушение предусмотрена частью первой статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, на своем заседании Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило 3 обоснованных вывода по выявлению признаков правонарушений, предусмотренных статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины.