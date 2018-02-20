Київський прокурор не вказав в декларації Mercedes та 2 ділянки землі - НАЗК

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Національне агентство затвердило ще один обґрунтований висновок за результатами повної перевірки декларації та направило до суду два протоколи про адміністративні правопорушення щодо несвоєчасного подання декларацій, з посиланням на прес-службу відомства передає УНН.

Так, здійснивши повну перевірку декларації прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 Чуйкова Вадима Сергійовича, Національне агентство встановило, що прокурор не вказав у декларації 2 земельні ділянки у м. Києві та автомобіль Mercedess-Benz ML 350, що на кінець звітного періоду належали йому на праві приватної власності.

Також прокурор задекларував дохід у сумі 910 тис. грн, законність підстав набуття якого не підтверджується доказами. Таким чином, за результатами повної перевірки декларації було встановлено відображення в ній недостовірних відомостей на загальну суму більше ніж 1 млн 700 тис. грн, а також виявлено ознаки незаконного збагачення. Відповідальність за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб передбачена статтею 366-1, а за незаконне збагачення – статтею 368-2 Кримінального кодексу України. Обґрунтований висновок направлено до Генеральної прокуратури України.

Протоколи про адміністративні правопорушення за несвоєчасне подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, складено щодо заступника начальника Управління Державної казначейської служби України у Баштанському районі Миколаївської області Зіньковської Ольги Миколаївни та начальника Управління Укртрансбезпеки у Луганській області Галугана Володимира Віталійовича.

Ольга Зіньковська несвоєчасно подала щорічну декларацію за 2015 рік, а Володимир Галуган – декларацію перед звільненням. Відповідальність за таке правопорушення передбачена частиною першою статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, на своєму засіданні Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило 3 обґрунтовані висновки щодо виявлення ознак правопорушень, передбачених статтею 366-1 Кримінального кодексу України.

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