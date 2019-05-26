Киевский клуб стал чемпионом Украины по футболу из молодежных команд
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В матче 31-го тура молодежного первенства Украины “Динамо” U-21 принимало сверстников из “Арсенала”, передает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.
Уже к началу матча киевляне стали победителями чемпионата — “Заря” отобрала очки у “Александрии”, поэтому “бело-синие” уже были с “золотом” вне любого результата игры против “Арсенала”.
Впрочем, подопечные Юрия Мороза вышли на игру очень мотивированными. Первый гол Ильи кропотливая произошел уже на 3-й минуте, однако затем голкипер гостей поймал кураж и не позволил “динамовцам” убить интригу быстро. На 30-й минуте Ахмед Алибеков с пенальти удвоил преимущество, однако уже через пересчета секунды Илья Семотюк отыграл один гол. Перед перерывом, на 44-й минуте забил еще и Ярослав Надольский, поэтому в раздевалке команды ушли с преимуществом “Динамо” — 3:1.
В перерыве Юрий Мороз сделал ряд замен, причем в Конча-Заспе начался ливень, и на некоторое время темп игры упал. Однако со временем “динамовцы” приспособились к новым условиям и в итоге провели ударную концовку встречи, отгрузив “Арсеналу” еще 4 мяча. Отмечались Петрусенко (81), Шулянский (83), еще раз Надольский (85) и Шпирка (90 + 2) — 7:1.
Отметим, что киевляне за тур до финиша стали чемпионами Украины среди молодежных команд в сезоне 2018/19, имеют 7 очков больше, чем ближайший соперник “Александрия”.