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Киевский клуб стал чемпионом Украины по футболу из молодежных команд

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КИЕВ. 26 мая. УНН. В матче 31-го тура молодежного первенства Украины “Динамо” U-21 принимало сверстников из “Арсенала”, передает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.

Уже к началу матча киевляне стали победителями чемпионата — “Заря” отобрала очки у “Александрии”, поэтому “бело-синие” уже были с “золотом” вне любого результата игры против “Арсенала”.

Впрочем, подопечные Юрия Мороза вышли на игру очень мотивированными. Первый гол Ильи кропотливая произошел уже на 3-й минуте, однако затем голкипер гостей поймал кураж и не позволил “динамовцам” убить интригу быстро. На 30-й минуте Ахмед Алибеков с пенальти удвоил преимущество, однако уже через пересчета секунды Илья Семотюк отыграл один гол. Перед перерывом, на 44-й минуте забил еще и Ярослав Надольский, поэтому в раздевалке команды ушли с преимуществом “Динамо” — 3:1.

В перерыве Юрий Мороз сделал ряд замен, причем в Конча-Заспе начался ливень, и на некоторое время темп игры упал. Однако со временем “динамовцы” приспособились к новым условиям и в итоге провели ударную концовку встречи, отгрузив “Арсеналу” еще 4 мяча. Отмечались Петрусенко (81), Шулянский (83), еще раз Надольский (85) и Шпирка (90 + 2) — 7:1.

Отметим, что киевляне за тур до финиша стали чемпионами Украины среди молодежных команд в сезоне 2018/19, имеют 7 очков больше, чем ближайший соперник “Александрия”.

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