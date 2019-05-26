Київський клуб став чемпіоном України з футболу із молодіжних команд

Вже до початку матчу кияни стали переможцями чемпіонату — “Зоря” відібрала очки у “Олександрії”, тож “біло-сині” вже були з “золотом” за будь-якого результату гри проти “Арсенала”.

Втім, підопічні Юрія Мороза вийшли на гру дуже вмотивовані. Перший гол Іллі Забарного стався вже на 3-й хвилині, проте потім голкіпер гостей упіймав кураж і не дозволив “динамівцям” убити інтригу швидко. На 30-й хвилині Ахмед Алібеков з пенальті подвоїв перевагу, проте вже за ліченні секунди Ілля Семотюк відквитав один гол. Перед перервою, на 44-й хвилині забив ще і Ярослав Надольський, тож у роздягальні команди пішли за переваги “Динамо” — 3:1.

У перерві Юрій Мороз зробив низку замін, до того ж у Конча-Заспі розпочалася злива, і на деякий час темп гри упав. Проте з часом “динамівці” пристосувалися до нових умов і в підсумку провели ударну кінцівку зустрічі, відвантаживши “Арсеналу” ще 4 м’ячі. Відзначалися Петрусенко (81), Шулянський (83), ще раз Надольський (85) та Шпирка (90+2) — 7:1.

Зазначимо, що кияни за тур до фінішу стали чемпіонами України серед молодіжних команд в сезоні 2018/19, мають на 7 очок більше, ніж найближчий суперник “Олександрія”.