Киевский институт судебных экспертиз отметит сегодня 105 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Созданный ещё при царе, самый древний Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз отметит сегодня 105 лет, сообщает УНН.
До наших дней сохранился оригинал Закона, одобренный Государственным советом и Государственной думой о создании Кабинетов научно-судебной экспертизы в Москве, Киеве и Одессе, с надписью царя "Быть по сему. На рейде и яхте Штандарт 4 июля 1913".
Ровно 4 июля 1913 года при прокуроре Киевской палаты в Киеве и был создан Кабинет научно-судебной экспертизы.
Со временем Кабинет расширился до института и остановил свою роботу лишь единожды, во время войны в 1944 году, эвакуировавшись в Красноярск.
Сегодня это ведущее экспертное государственное учреждение, в составе которого работают уникальные специалисты. В год КНИИСЭ проводит примерно 45 тыс. экспертиз.
Возглавляет ведомство Александр Рувин - эксперт-взрывотехник с международной сертификацией. Под его руководством проводились экспертизы по таким громким делам, как крушение самолетов "ИЛ-76" и малайзийского "MH-17". Награждён многочисленными государственными и боевыми наградами.