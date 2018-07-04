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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 74738 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 110234 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 131296 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 138306 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 174437 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154845 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142198 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Киевский институт судебных экспертиз отметит сегодня 105 лет

Киевский институт судебных экспертиз отметит сегодня 105 лет

Киев  •  УНН

 • 19875 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Созданный ещё при царе, самый древний Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз отметит сегодня 105 лет, сообщает УНН.

До наших дней сохранился оригинал Закона, одобренный Государственным советом и Государственной думой о создании Кабинетов научно-судебной экспертизы в Москве, Киеве и Одессе, с надписью царя "Быть по сему. На рейде и яхте Штандарт 4 июля 1913".

Ровно 4 июля 1913 года при прокуроре Киевской палаты в Киеве и был создан Кабинет научно-судебной экспертизы.

Со временем Кабинет расширился до института и остановил свою роботу лишь единожды, во время войны в 1944 году, эвакуировавшись в Красноярск.

Сегодня это ведущее экспертное государственное учреждение, в составе которого работают уникальные специалисты. В год КНИИСЭ проводит примерно 45 тыс. экспертиз.

Возглавляет ведомство Александр Рувин - эксперт-взрывотехник с международной сертификацией. Под его руководством проводились экспертизы по таким громким делам, как крушение самолетов "ИЛ-76" и малайзийского "MH-17". Награждён многочисленными государственными и боевыми наградами.

Украинские Национальные Новости

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