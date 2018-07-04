Київський інститут судових експертиз відзначить сьогодні 105 років
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Створений ще за царя, найдавніший Київський науково-дослідний інститут судових експертиз відзначить сьогодні 105 років, повідомляє УНН.
До наших днів зберігся оригінал Закону, схвалений Державною радою і Державною думою про створення Кабінетів науково-судової експертизи в Москві, Києві і Одесі, з написом царя "Бути по сему. На рейді і яхті Штандарт 4 липня 1913".
Рівно 4 липня 1913 року при прокурорі Київської палати в Києві і був створений Кабінет науково-судової експертизи.
Згодом Кабінет розширився до інституту і зупинив свою роботу лише одного разу, під час війни в 1944 році, евакуювавшись в Красноярськ.
Сьогодні це провідна експертна державна установа, в складі якої працюють унікальні фахівці. У рік КНДІСЕ проводить приблизно 45 тис. експертиз.
Очолює відомство Олександр Рувін - експерт-вибухотехнік з міжнародною сертифікацією. Під його керівництвом проводилися експертизи у таких гучних справав, як крах літаків "ІЛ-76" і малайзійського "MH-17". Нагороджений численними державними та бойовими нагородами.