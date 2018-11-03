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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 117021 просмотра

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7 марта, 19:45 • 155520 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148412 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 138371 просмотра

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7 марта, 08:52 • 174153 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118154 просмотра

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Киевский "Арсенал" усилился африканским и украинским защитниками

Киевский "Арсенал" усилился африканским и украинским защитниками

Киев  •  УНН

 • 6340 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. “Арсенал” из Киева привлек в свои ряды защитников Алексея Ларина и легионера Сержа Акакпо, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу “канониров”.

31-летний защитник Акакпо является воспитанником академии французского “Осера”. За свою карьеру на клубном уровне он кроме своего родного клуба, также защищал цвета “Васлуя” (Румыния), “Целе” (Словения), “Жилины” (Словакия), “Говерлы” (Украина, сыграл 30 матчей, 1 гол, в 2014-15 годах под руководством Вячеслава Грозного), “Трабзонспор” и “Газиантепспор” (оба Турция).

Кроме того, Акакпо выступает за сборную Того, в составе которой принимал участие в Кубке Африканских Наций (КАН) в 2010-м году.

В качестве свободного агента перешел в клуб Ларин, который будет выступать под 20-м номером.

Достаточно долгое время он выступал за молодежный состав “Днепра”, где был капитаном команды. За время пребывания в системе днепровского клуба наиболее памятной для защитника стала победа в 2016 году в представительном международном турнире в Индии “Nagjee Cup”.

Стоит отметить, что в феврале 2017 года Ларин подписал контракт с клубом Высшей болгарской лиги “Дунав” (Русе), срок действия которого истек летом 2018 года.

Украинские Национальные Новости

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