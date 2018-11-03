Київський "Арсенал" підсилився африканським та українським захисниками
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. “Арсенал” з Києва залучив до своїх лав захисників Олексія Ларіна та легіонера Сержа Акакпо, інформує УНН з посиланням на прес-службу “канонірів”.
31-річний захисник Акакпо є вихованцем академії французького “Осера”. За свою кар’єру на клубному рівні він окрім свого рідного клубу, також захищав кольори “Васлуя” (Румунія), “Целе” (Словенія), “Жиліни” (Словакія), “Говерли” (Україна, зіграв 30 матчів, 1 гол, в 2014-15 роках під орудою В’ячеслава Грозного), “Трабзонспора” і “Газіантепспора” (обидва Туреччина).
Крім того, Акакпо виступає за збірну Того, в складі якої приймав участь у Кубку Африканських Націй (КАН) в 2010-у році.
У якості вільного агента перейшов до клубу Ларін, який буде виступати під 20-м номером.
Досить довгий час він виступав за молодіжний склад “Дніпра”, де був капітаном команди. За час перебування в системі дніпровського клубу найбільш пам’ятною для оборонця стала перемога в 2016-му році в представницькому міжнародному турнірі в Індії “Nagjee Cup”.
Варто відзначити, що в лютому 2017-го року Ларін підписав контракт з клубом Вищої болгарської ліги “Дунав” (Русе), термін дії якого закінчився влітку 2018-го року.