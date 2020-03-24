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Киевских таможенников подозревают в незаконном экспорте медицинских масок в Испанию

Киевских таможенников подозревают в незаконном экспорте медицинских масок в Испанию

Киев  •  УНН

 • 10980 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Прокуратура расследует возможную причастность киевских таможенников к незаконному экспорту медицинских масок в Испанию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"Прокуратура города Киева начала досудебное расследование по факту возможного совершения уголовного преступления работниками Киевской таможни при оформлении экспорта медицинских масок из Украины в Испанию", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 23 марта 2020 года на одном из интернет-ресурсов была изложена информация об обстоятельствах поставки за рубеж двух партий медицинских масок, произведенных в Украине. Как отмечается, поставка указанного товара была осуществлена по заниженной стоимости, для уклонения от уплаты таможенных платежей и при содействии работников Киевской таможни.

"Учитывая изложенное, прокуратурой города Киева сведения о возможном совершении должностными лицами Киевской таможни уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия - ред.) УК Украины, внесены в Единый реестр досудебных расследований", - отмечается в сообщении.

Напомним, испанский телеканал La-1 в сюжете о распространении коронавируса показал, как в Испанию привезли средства индивидуальной защиты, в частности, маски украинского производства. Позже в новой таможни пытались объяснить, как защитные средства украинского производства оказались в Испании.

Напомним, медицинские маски стали самым популярным товаром для контрабанды.

Как сообщалось в УНН, закарпатские таможенники изъяли почти 80 тыс. респираторов.

Напомним, на Волыни пресекли попытку вывоза из Украины 50 тысяч медицинских масок.

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