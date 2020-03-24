Київських митників підозрюють у незаконному експорті медичних масок в Іспанію
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Прокуратура розслідує можливу причетність київських митників до незаконного експорту медичних масок до Іспанії. Про це УНН повідомляє із посилання на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"Прокуратура міста Києва розпочала досудове розслідування за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення працівниками Київської митниці під час оформлення експорту медичних масок з України до Іспанії", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що 23 березня 2020 року на одному з Інтернет-ресурсів була викладена інформація про обставини постачання за кордон двох партій медичних масок, вироблених в Україні. Як зазначається, поставка вказаного товару була здійснена за заниженою вартістю, задля ухилення від сплати митних платежів та за сприяння працівників Київської митниці.
"Враховуючи викладене, прокуратурою міста Києва відомості про можливе вчинення службовими особами Київської митниці кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки – ред.) КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань",- зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, іспанський телеканал La-1 у сюжеті про поширення коронавірусу показав, як до Іспанії привезли засоби індивідуального захисту, зокрема, маски українського виробництва. Пізніше у новій митниці намагалися пояснити, як захисні засоби українського виробництва опинилися в Іспанії.
Нагадаємо, медичні маски стали найбільш популярним товаром для контрабанди.
Як повідомлялося в УНН, закарпатські митники вилучили майже 80 тис. респіраторів.
Нагадаємо, на Волині запобігли спробі вивезення з України 50 тисяч медичних масок.