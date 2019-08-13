Киевские патрульные предоставили статистику по пьяным водителям за 7 месяцев этого года
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. За 7 месяцев текущего года столичные патрульные составили 7169 протоколов на водителей с признаками опьянения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Патрульную службу Киева.
Чаще всего инспекторы выявляют водителей с признаками опьянения по пятницам, в период с 23:00 до 2:00 ночи.
За 7 месяцев текущего года патрульные привлекли к административной ответственности более 1800 водителей за управление транспортными средствами, будучи лишенным такого права судом, в том числе и через управление в состоянии опьянения. Ответственность за такое правонарушение - штраф в размере 510 гривен (ч.4 ст.126 КоАП).
Напомним об ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения:
Впервые в течение года - 10200 гривен штрафа и 1 год лишения права управления транспортными средствами (ч.1 ст. 130 КУоАП);
За повторное в течение года совершение данного правонарушения - 20400 гривен штрафа и 3 года лишения права управления транспортными средствами (ч.2 ст. 130 КУоАП);
За три и больше таких правонарушений в течение года - 40800 гривен штрафа и 10 лет лишения права управления транспортными средствами (ч.3 ст. 130 КУоАП).
Напомним, во Львове полицейского и инспектора по парковке задержали пьяными за рулем.