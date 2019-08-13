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Київські патрульні надали статистику по сп'янілих водіях за 7 місяців цього року

Київські патрульні надали статистику по сп'янілих водіях за 7 місяців цього року

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. За 7 місяців поточного року столичні патрульні склали 7169 протоколів на водіїв з ознаками сп'яніння. Про це повідомляє УНН з посиланням на Патрульну службу Києва.

Найчастіше інспектори виявляють водіїв з ознаками сп'яніння по п'ятницях, в період з 23 до 2 години ночі.

За 7 місяців поточного року патрульні притягнули до адміністративної відповідальності понад 1800 водіїв за керування транспортними засобами, будучи позбавленим такого права судом, в тому числі і через керування в стані сп'яніння. Відповідальність за таке правопорушення — штраф у розмірі 510 гривень (ч.4 ст.126 КУпАП).

Нагадаємо про відповідальність за керування транспортним засобом в стані сп’яніння або відмову від проходження огляду на стан сп’яніння:

Вперше протягом року — 10.200 гривень штрафу та 1 рік позбавлення права керування транспортними засобами (ч.1 ст. 130 КУпАП);

За повторне протягом року вчинення даного правопорушення — 20.400 гривень штрафу та 3 роки позбавлення права керування транспортними засобами (ч.2 ст. 130 КУпАП);

За три та більше таких правопорушень протягом року — 40.800 гривень штрафу та 10 років позбавлення права керування транспортними засобами (ч.3 ст. 130 КУпАП).

Нагадаємо, у Львові поліцейського і інспектора з паркування затримали п'яними за кермом.

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