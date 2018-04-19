Киевские князья опрометчиво основали Москву: Порошенко рассказал о приходе христианства в РФ

"Этот долгожданный Томос станет не только торжеством православия, но и актом восстановления глубокой исторической справедливости. Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры... И уже потом мы поделились им с тем Залесьем, где древние киевские князья очень опрометчиво основали Москву", - отметил Президент.

По его словам, долгожданный Томос еще больше укрепит религиозную свободу в Украине, укрепит межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан, которые "будут наконец едины и перестанут делиться на якобы канонических и якобы неканонических».

Напомним, Рада поддержала обращение о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине.