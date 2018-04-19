Київські князі необачно заснували Москву: Порошенко розповів про прихід християнства в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Томос про надання автокефалії Православної Церкви в Україні стане актом відновлення історичної справедливості, адже християнська віра з Константинополя прийшла саме через Київ. Про це під час виступу у парламенті заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Цей довгоочікуваний Томос стане не лише торжеством православ'я, але й актом відновлення глибокої історичної справедливості. Саме із Царгорода пролилося на нашу благословенну землю світло християнської віри… І вже потім ми поділилися ним з тим Заліссям, де давні київські князі дуже необачно заснували Москву", - зазначив Президент.
З його слів, довгоочікуваний Томос ще більше укріпить релігійну свободу в Україні, укріпить міжконфесійний мир, посилить права і свободи громадян, які "будуть нарешті єдині і перестануть ділитися на нібито канонічних і нібито неканонічних".
Нагадаємо, Рада підтримала звернення щодо надання автокефалії православній церкві в Україні.