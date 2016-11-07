Киевские бюветы оборудовали GSM-модулями

Как отмечается в сообщении, такая техническая модернизация системы поможет повысить логистику обслуживания и своевременное реагирование на аварии.

Использование GSM-модулей - это только первые шаги к автоматическому управлению бюветных комплексов. В следующем году планируется установить такие беспроводные модемы на всех бюветах города.

Как сообщал УНН, до конца текущего года в Киеве капитально отремонтируют 40 бюветных комплексов и построят восемь новых скважин для возобновления работы бюветов.