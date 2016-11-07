Киевские бюветы оборудовали GSM-модулями
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В тестовом режиме 20 столичных бюветных комплексов оснащены GSM-модулями, которые будут сообщать ремонтные бригады СВКП "Киивводофонд" о неисправности. Информация об этом опубликована на сайте коммунального предприятия в Facebook, передает УНН.
Как отмечается в сообщении, такая техническая модернизация системы поможет повысить логистику обслуживания и своевременное реагирование на аварии.
Использование GSM-модулей - это только первые шаги к автоматическому управлению бюветных комплексов. В следующем году планируется установить такие беспроводные модемы на всех бюветах города.
Как сообщал УНН, до конца текущего года в Киеве капитально отремонтируют 40 бюветных комплексов и построят восемь новых скважин для возобновления работы бюветов.