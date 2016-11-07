Київські бювети обладнали GSM-модулями
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У тестовому режимі 20 столичних бюветних комплексів оснащено GSM-модулями, які будуть повідомляти ремонтні бригади СВКП "Київводофонд" про несправність. Інформацію про це оприлюднено на сторінці комунального підприємства у Facebook, передає УНН.
Як зазначено у повідомленні, така технічна модернізація системи допоможе підвищити логістику обслуговування і своєчасне реагування на аварії.
Використання GSM-модулів – це тільки перші кроки до автоматичного керування бюветних комплексів. Наступного року планується встановити такі бездротові модеми на всіх бюветах міста.
Як повідомляв УНН, до кінця поточного року у Києві капітально відремонтують 40 бюветних комплексів та збудують вісім нових свердловин для відновлення роботи бюветів.