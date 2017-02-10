Киевское предприятие "отмыло" почти 40 млн грн незаконных доходов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Правоохранители разоблачили предприятие, должностные лица которого "отмыли" почти 40 млн грн, полученных незаконным путем. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФСУ.
Так, сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве разоблачено предприятие, должностные лица которого "отмыли" почти 40 млн. грн., полученных незаконным путем, и уклонились от уплаты 12,75 млн. грн. налогов.
В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.209 и ч.3 ст.212 УК Украины установлено, что столичное предприятие, которое занимается неспециализированной оптовой торговлей продуктами питания, напитками и табачными изделиями, в декабря 2016 года оформило бестоварные финансово-хозяйственные операции с фиктивными фирмами.
При этом, как показал анализ баз данных ГФС, указанное предприятие с марта по ноябрь 2016 года отчиталось об отсутствии деятельности, а за декабрь - вообще не отчиталось. В ходе дальнейшей проверки установлено, что в декабря 2016 года фигурант приобрел продукты питания у одного из фиктивных предприятий на сумму почти 40 млн грн, однако в этот же период времени продал товары, отличные от приобретенных, более 60 предприятиям.
Указанные факты свидетельствуют о проведении фигурантом бестоварных операций и о наличии признаков отмывания незаконных средств.
Кроме того, злоумышленники провели безналичные расчеты с рядом фиктивных компаний за якобы поставку продуктов питания. Такие действия позволили им уклонится от уплаты 12,75 млн грн налогов.
Продолжаются следственные действия.
Как сообщал УНН, служащих филиала "Укрзализныци" уличили в присвоении почти 50 млн грн.