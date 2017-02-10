Київське підприємство "відмило" майже 40 млн грн незаконних доходів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Правоохоронці викрили підприємство, посадові особи якого “відмили” майже 40 млн грн, отриманих незаконним шляхом. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФСУ.
Так, співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві викрито підприємство, посадові особи якого “відмили” майже 40 млн. грн., отриманих незаконним шляхом, та ухилились від сплати 12,75 млн. грн. податків.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.209 та ч.3 ст.212 КК України встановлено, що столичне підприємство, яке займається неспецiалiзованою оптовою торгiвлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, у грудні 2016 року оформило безтоварні фінансово-господарські операції із фіктивними фірмами.
При цьому, як показав аналіз баз даних ДФС, вказане підприємство з березня по листопад 2016 року звітувало про відсутність діяльності, а за грудень — взагалі не звітувало. У ході подальшої перевірки встановлено, що у грудні 2016 року фігурант придбав продукти харчування у одного з фіктивних підприємств на суму майже 40 млн грн, проте в цей же період часу продав товари, відмінні від придбаних, понад 60 підприємствам.
Зазначені факти свідчать про проведення фігурантом безтоварних операцій та про наявність ознак відмивання незаконних коштів.
Окрім того, зловмисники провели безготівкові розрахунки з низкою фіктивних компаній за нібито постачання продуктів харчування. Такі дії дозволили їм ухилиться від сплати 12,75 млн грн податків.
Тривають слідчі дії.
Як повідомляв УНН, службовців філії “Укрзалізниці” викрили на привласненні майже 50 млн грн.