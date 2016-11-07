Киевская полиция открыла производство по факту убийства мужчины на Оболони
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Правоохранители разыскивают лиц, которые нанесли смертельные удары ножом киевлянину и перерезали в квартире газовый шланг, чтобы скрыть преступление. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
В Оболонское управление полиции поступило сообщение врачей о том, что в ванной комнате квартиры лежит мужчина в крови. На момент прибытия правоохранителей медики констатировали его смерть. Для окончательного выяснения причины смерти тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Полицейские установили личность погибшего. Им оказался местный житель, 1967 г.р., который сдавал свое жилье в аренду, а сам проживал в одной из комнат.
Как выяснили правоохранители, ремонт снимали трое мужчин, двое из которых дали объяснение и сотрудничают со следствием. Личность и местонахождение третьего "квартиранта" полицейские устанавливают.
По одной из версий правоохранительных органов, именно он может быть причастен к убийству мужчины.
Полицейские тщательно осмотрели место происшествия и изъяли для проведения соответствующих экспертиз ножи, четыре мобильных телефона, одежду погибшего, газовые шланги, отпечатки следов обуви, отпечатки пальцев и смывы вещества бурого цвета.
Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.