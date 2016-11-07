Київська поліція відкрила провадження за фактом вбивства чоловіка на Оболоні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Правоохоронці розшукують осіб, які нанесли смертельні удари ножем киянину та перерізали у квартирі газовий шланг, щоб приховати злочин. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.
До Оболонського управління поліції надійшло повідомлення лікарів про те, що у ванній кімнаті квартирі лежить чоловік у крові. На момент прибуття правоохоронців медики констатували його смерть. Для остаточного з’ясування причини смерті тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.
Поліцейські встановили особу померлого. Ним виявився місцевий мешканець, 1967 р.н., який здавав своє житло в оренду, а сам проживав в одній із кімнат.
Як з’ясували правоохоронці, помешкання винаймали троє чоловіків, двоє з яких дали пояснення та співпрацюють зі слідством. Особу та місце знаходження третього “квартиранта” поліцейські встановлюють.
За однією із версій правоохоронців, саме він може бути причетним до вбивства чоловіка.
Поліцейські ретельно оглянули місце події та вилучили для проведення відповідних експертиз ножі, чотири мобільні телефони, одяг загиблого, газові шланги, відбитки слідів взуття, відбитки пальців та змиви речовини бурого кольору.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.