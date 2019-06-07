Киевская таможня растаможила бегемотика - Тупальский

По его словам, таможенное оформление "груза" было проведено на таможенном посту "Восточный" и длилось всего 15 минут - в полном соответствии с нормами Таможенного кодекса Украины.

"Автоматизированная система анализа и управления рисками (АСАУР) позволила осуществить таможенные формальности без таможенного досмотра", - отметил Сергей Тупальский.

Животное весом 500 кг прибыло в Украину из Франции – в один из украинских зоопарков.