Киевская таможня растаможила бегемотика - Тупальский
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Киевская городская таможня ГФС растаможила 1,5-летнего бегемотика по прозвищу Хипполит. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника ведомства Сергей Тупальский, передает УНН.
По его словам, таможенное оформление "груза" было проведено на таможенном посту "Восточный" и длилось всего 15 минут - в полном соответствии с нормами Таможенного кодекса Украины.
"Автоматизированная система анализа и управления рисками (АСАУР) позволила осуществить таможенные формальности без таможенного досмотра", - отметил Сергей Тупальский.
Животное весом 500 кг прибыло в Украину из Франции – в один из украинских зоопарков.