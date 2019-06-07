Київська митниця провела розмитнення бегемотика - Тупальський
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Київська міська митниця ДФС провела розмитнення 1,5-річного бегемотика на прізвисько Хіпполіт. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник начальника відомства Сергій Тупальський, передає УНН.
За його словами, митне оформлення "вантажу" було проведено на митному посту "Східний" і тривало всього 15 хвилин - в повній відповідності з нормами Митного кодексу України.
"Автоматизована система аналізу та управління ризиками (АСАУР) дозволила здійснити митні формальності без митного огляду", - зазначив Сергій Тупальський.
Тварина вагою 500 кг прибула в Україну з Франції - в один з українських зоопарків.