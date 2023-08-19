Киевскую область ночью враг пытался атаковать дронами, падение обломков не фиксировали - ОВА

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"Очередная неспокойная ночь! Враг пытался атаковать область БпЛА", - написал Кравченко в Facebook.

Он отметил, что воздушная тревога длилась более четырех часов.

"Силы ПВО в очередной раз продемонстрировали свое мастерство, защищая наши родные дома. - сказал Кравченко. - Случаев попаданий, пострадавших и падения обломков на территории громад не зафиксировано".

По его словам, оперативные группы продолжают работу по мониторингу и выявлению возможных последствий ночной атаки врага.

Напомним

Украинская ПВО сбила за ночь 15 из 17 ударных дронов.