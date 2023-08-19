Киевскую область ночью враг пытался атаковать дронами, падение обломков не фиксировали - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Российские войска в ночь на 19 августа пытались атаковать дронами Киевскую область, попаданий и падения обломков не фиксировали, сообщил в субботу глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.
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"Очередная неспокойная ночь! Враг пытался атаковать область БпЛА", - написал Кравченко в Facebook.
Он отметил, что воздушная тревога длилась более четырех часов.
"Силы ПВО в очередной раз продемонстрировали свое мастерство, защищая наши родные дома. - сказал Кравченко. - Случаев попаданий, пострадавших и падения обломков на территории громад не зафиксировано".
По его словам, оперативные группы продолжают работу по мониторингу и выявлению возможных последствий ночной атаки врага.
Напомним
Украинская ПВО сбила за ночь 15 из 17 ударных дронов.