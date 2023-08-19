Київщину вночі ворог намагався атакувати дронами, падіння уламків не фіксували - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Російські війська у ніч на 19 серпня намагалися атакувати дронами Київську область, влучань і падіння уламків не фіксували, повідомив у суботу голова Київської ОВА Руслан Кравченко, пише УНН.
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"Чергова неспокійна ніч! Ворог намагався атакувати область БпЛА", - написав Кравченко у Facebook.
Він зауважив, що повітряна тривога тривала понад чотири години.
"Сили ППО вкотре продемонстрували свою майстерність, захищаючи наші рідні домівки. - сказав Кравченко. - Випадків влучаннь, постраждалих та падіння уламків на території громад не зафіксовано".
З його слів, оперативні групи продовжують роботу з моніторингу та виявлення можливих наслідків нічної атаки ворога.
Нагадаємо
Українська ППО збила за ніч 15 з 17 ударних дронів.