Київщину вночі ворог намагався атакувати дронами, падіння уламків не фіксували - ОВА

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"Чергова неспокійна ніч! Ворог намагався атакувати область БпЛА", - написав Кравченко у Facebook.

Він зауважив, що повітряна тривога тривала понад чотири години.

"Сили ППО вкотре продемонстрували свою майстерність, захищаючи наші рідні домівки. - сказав Кравченко. - Випадків влучаннь, постраждалих та падіння уламків на території громад не зафіксовано".

З його слів, оперативні групи продовжують роботу з моніторингу та виявлення можливих наслідків нічної атаки ворога.

Нагадаємо

Українська ППО збила за ніч 15 з 17 ударних дронів.