Киевсовет призвал правительство, парламент и президента отменить абонплату за газ

"Мы выступаем за отмену необоснованной абонплаты за газ. Теперь все, кто пользуется газом для подогрева воды, приготовления пищи или отопления, будут отдельно платить за газ как товар, и отдельно - за обслуживание труб, по которым он поставляется. То есть некую абонплату за подключение к системе газоснабжения. Соответственно, средний месячный чек для тех, кто готовит пищу на газовых плитах без счетчиков, увеличится в разы", - отметил соавтор проекта решения, депутат Киевсовета Владимир Бондаренко.

Напомним, что 28 марта Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) приняла решение, согласно которому с 1 апреля 2017 для населения и промышленных потребителей вводится новая система оплаты за использованный газ. Теперь украинцы будут получать отдельный платеж за топливо как товар и отдельный - за затраты на его доставку и распределение среди потребителей.

"Абонплату будут платить потребители ежемесячно независимо от фактического объема потребления. Абонплата не подпадает под субсидирование. Т. е., потребители могут получить субсидию на покрытие покупки газа, а за присоединенную мощность должны заплатить живые деньги", - говорится в тексте обращения столичных депутатов.

Его поддержали 83 депутата.

"Жизнь для большинства населения Украины тяжелая, у людей не хватает средств на питание, лекарства и оплату коммунальных услуг. Решение НКРЕКП по установлению абонентской платы за подключение к газовым сетям приведет к негативным социальным последствиям для украинского народа. Учитывая сложное социальное положение большинства украинский, мы просим отменить абонентскую плату за газ и не допустить дальнейшее повышение цен на газ", - отметила соавтор проекта решения, депутат Киевсовета Татьяна Мелихова.

Как сообщал УНН 5 апреля, Украина пообещала МВФ ввести абонплату за газ до конца июля.