Киевсовет призвал правительство, парламент и президента отменить абонплату за газ

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47600 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104186 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160182 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118189 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117524 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113107 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104652 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107177 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154569 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киевсовет призвал правительство, парламент и президента отменить абонплату за газ

Киевсовет призвал правительство, парламент и президента отменить абонплату за газ

Киев  •  УНН

 • 11077 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение обратиться к Президенту, Верховной Раде и Кабинету Министров Украины с предложением об отмене абонентской платы за газ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

"Мы выступаем за отмену необоснованной абонплаты за газ. Теперь все, кто пользуется газом для подогрева воды, приготовления пищи или отопления, будут отдельно платить за газ как товар, и отдельно - за обслуживание труб, по которым он поставляется. То есть некую абонплату за подключение к системе газоснабжения. Соответственно, средний месячный чек для тех, кто готовит пищу на газовых плитах без счетчиков, увеличится в разы", - отметил соавтор проекта решения, депутат Киевсовета Владимир Бондаренко.

Напомним, что 28 марта Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) приняла решение, согласно которому с 1 апреля 2017 для населения и промышленных потребителей вводится новая система оплаты за использованный газ. Теперь украинцы будут получать отдельный платеж за топливо как товар и отдельный - за затраты на его доставку и распределение среди потребителей.

"Абонплату будут платить потребители ежемесячно независимо от фактического объема потребления. Абонплата не подпадает под субсидирование. Т. е., потребители могут получить субсидию на покрытие покупки газа, а за присоединенную мощность должны заплатить живые деньги", - говорится в тексте обращения столичных депутатов.

Его поддержали 83 депутата.

"Жизнь для большинства населения Украины тяжелая, у людей не хватает средств на питание, лекарства и оплату коммунальных услуг. Решение НКРЕКП по установлению абонентской платы за подключение к газовым сетям приведет к негативным социальным последствиям для украинского народа. Учитывая сложное социальное положение большинства украинский, мы просим отменить абонентскую плату за газ и не допустить дальнейшее повышение цен на газ", - отметила соавтор проекта решения, депутат Киевсовета Татьяна Мелихова.

Как сообщал УНН 5 апреля, Украина пообещала МВФ ввести абонплату за газ до конца июля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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