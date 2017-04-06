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Київрада закликала уряд, парламент і президента скасувати абонплату за газ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. На пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення звернутися до Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України щодо скасування абонентської плати за газ, передає УНН з посиланням на прес-службу Київради.

“Ми виступаємо за скасування необґрунтованої абонплати за газ. Тепер усі, хто користується газом для підігріву води, приготування їжі чи опалення, окремо платитиме за газ як товар, і окремо – за обслуговування труб, якими він постачається. Тобто таку собі абонплату за підключення до системи газопостачання. Відповідно, середній місячний чек для тих, хто готує їжу на газових плитах без лічильників, збільшиться в рази”, - зазначив співавтор проекту рішення, депутат Київради Володимир Бондаренко.

Нагадаємо, що 28 березня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення, відповідно до якого з 1 квітня 2017 року для населення і промислових споживачів вводиться нова система оплати за використаний газ. Тепер українці отримуватимуть окремий платіж за паливо як товар і окремий — за витрати на його доставку і розподіл серед споживачів.

"Абонплату сплачуватимуть споживачі щомісяця незалежно від фактичного обсягу споживання. Абонплата не підпадає під субсидіювання. Тобто, споживачі можуть отримати субсидію на покриття купівлі газу, а за приєднану потужність мають сплатити живі гроші", - йдеться у тексті звернення столичних депутатів.

Його підтримали 83 депутати.  

“Життя для більшості населення України тяжке, у людей не вистачає коштів на харчування, ліки та сплату за комунальні послуги. Рішення НКРЕКП щодо встановлення абонентської плати за підключення до газових мереж призведе до негативних соціальних наслідків для українського народу. Враховуючи складне соціальне становище більшості українців, ми просимо скасувати абонентську плату за газ та не допустити подальше підвищення цін на газ”, - зазначила співавтор проекту рішення, депутат Київради Тетяна Меліхова.

Як повідомляв УНН 5 квітня, Україна пообіцяла МВФ ввести абонплату за газ до кінця липня. 

Українські Національні Новини

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