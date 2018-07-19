Киевсовет отказался запретить повышение цен на проезд

Так, депутат Киевсовета из фракции "Свобода" Юрий Сиротюк внес проект решения о введении запрета на повышение тарифов на перевозку пассажиров на городских маршрутах общего пользования в Киеве к внедрению автоматизовнои системы учета оплаты проезда и проведение полного независимого публичного аудита коммунальных предприятий "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс".



Депутаты не поддержали это решение. За проголосовали только 24 депутата, против 0, воздержались 26. Впоследствии секретарь Киевсовета Владимир Прокопов еще раз попытался вернуть это решение в повестку дня, это также не было принято.



Напомним, тарифы на проезд в столичном метрополитене и наземном городском транспорте повысились с 14 июля по распоряжению, подписанному в Киевской городской государственной администрации. Теперь стоимость проезда в метро, ​​трамвае и троллейбусе стоит 8 гривен.



