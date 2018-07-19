Київрада відмовилась заборонити підвищення цін на проїзд

Так, депутат Київради з фракції “Свобода” Юрій Сиротюк вніс проект рішення про введення заборони на підвищення тарифів на перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування у Києві до впровадження автоматизовної системи обліку оплати проїзду та проведення повного незалежного публічного аудиту комунальних підприємств “Київський метрополітен” та “Київпастранс”.



Депутати не підтримали це рішення. За проголосували лише 24 депутати, проти 0, утримались 26. Згодом секретар Київради Володимир Прокопів ще раз спробував повернути це рішення в порядок денний, це також не було прийнято.



Нагадаємо, тарифи на проїзд у столичному метрополітені та наземному міському транспорті підвищились з 14 липня згідно з розпорядженням, підписаним у Київській міській державній адміністрації. Тепер вартість проїзду у метро, трамваї та тролейбусі коштує 8 гривень.



