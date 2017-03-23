Киевсовет выделил 30 млн грн на модернизацию коммунальных кинотеатров

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты внесли изменения в Комплексную городскую целевую программу "Столичная культура 2016-2018".

Согласно изменениям, в течение двух ближайших лет будет дополнительно выделено 30 млн грн на капитальный ремонт помещений коммунальных кинотеатров и модернизацию оборудования для кинопоказа. Средства будут выделяться из городского бюджета.

"Коммунальные кинотеатры необходимо привести в порядок. Ведь отсутствие своевременного ремонта приводит к разрушению здания и прилегающей территории. А эти помещения могут служить не только для кинопоказа, их можно использовать, например, как культурные центры. Или же они могут выполнять и определенную социальную функцию - сотрудничать с районными администрациями, выдавать бесплатные билеты для детей-сирот и бойцов АТО", - говорит депутат Киевсовета Анна Свириденко, которая является соавтором представления соответствующего решения.

Также соответствующее решение будет способствовать популяризации отечественных кинолент, убеждены депутаты Киевсовета.

"Каждый из нас знает, как критически не хватает культурных заведений в столице. В основном не хватает залов, где могут выступать театральные коллективы, танцевальные коллективы и тому подобное. Есть только школы и очень старые дома культуры. Мы также знаем, что есть 17 коммунальных кинотеатров в Киеве, которые уже устарели и как кинотеатры работать не могут. Именно поэтому мы хотим восстановить эти учреждения, как культурные центры. Там будет и кино, и театр, и живопись, и тому подобное. Я думаю, в этом году уже 4 объекта мы воплотим в жизнь", - отметил депутат Киевсовета Олесь Маляревич, который является соавтором представления соответствующего решения.

Как сообщал УНН, Киевсовет обратится в Минкульт относительно переноса памятника Щорсу.