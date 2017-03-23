Київрада виділила 30 млн грн на модернізацію комунальних кінотеатрів

Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати внесли зміни до Комплексної міської цільової програми “Столична культура 2016-2018”.

Відповідно до змін, протягом двох найближчих років буде додатково виділено 30 млн грн на капітальний ремонт приміщень комунальних кінотеатрів та модернізацію обладнання для кінопоказу. Кошти виділятимуться із міського бюджету.

“Комунальні кінотеатри необхідно привести до ладу. Адже відсутність вчасного ремонту призводить до руйнування будівлі та прилеглої території. А ці приміщення можуть слугувати не лише для кінопоказу, їх можна використовувати, наприклад, як культурні центри. Або ж вони можуть виконувати і певну соціальну функцію — співпрацювати з районними адміністраціями, видавати безкоштовні квитки для дітей-сиріт та бійців АТО, — говорить депутат Київради Ганна Свириденко, яка є співсуб’єктом подання відповідного рішення.

Також відповідне рішення сприятиме популяризації вітчизняних кінострічок, переконані депутати Київради.

“Кожен з нас знає, як критично не вистачає культурних закладів у столиці. Здебільшого не вистачає залів, де можуть виступати театральні колективи, танцювальні колективи, тощо. Є тільки школи і дуже старі Будинки культури. Ми також знаємо, що є 17 комунальних кінотеатрів в місті Києві, які вже застаріли і як кінотеатри працювати не можуть. Саме тому ми хочемо відновити ці заклади, як культурні центри. Там буде і кіно, і театр, і живопис, тощо. Я думаю, цього року уже 4 об’єкти ми втілимо в життя. ”, - наголошує депутат Київради Олесь Маляревич, який є співсуб’єктом подання відповідного рішення.

Як повідомляв УНН, Київрада звернеться до Мінкульту щодо перенесення пам’ятника Щорсу.