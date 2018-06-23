Киевсовет принял решение о создании музея на Почтовой площади
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. На месте раскопок на Почтовой площади в Киеве будет создан музей. Именно это предусматривает решение, которое принял Киевсовет в четверг, 21 июня. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на сообщение, опубликованное на официальном сайте Кличко.
"Мы на Киевсовете приняли решение, которое поможет в создании музея на Почтовой площади. Мы сделали так, чтобы и от инвестора можно было требовать выполнения его обязательств. Мы решили основать коммунальное предприятие, которое будет заниматься вопросом сохранения артефактов. Мы относимся к этому очень ответственно ", - заявил Кличко.
Также мэр ответил на упреки, что власти столицы якобы не хочет создавать музей на Почтовой площади.
"С самого начала, когда были найдены эти артефакты, наша задача была их сохранить. И передать следующим поколениям эти историческую находки. Нам нужно представить ту уникальную историю, которая есть у нашего города. Благодаря этому Киев, в частности, становится и более привлекательным для туристов, - подчеркнул Кличко. - Нашлись люди, которые используют эту тему для личного пиара. Звучат обвинения, что кто-то не желает делать музей. Я всегда говорил - музей там будет. Точка. И мы разработали алгоритм как дальше действовать пошагово ", - заявил мэр.
Напомним. Новый проект решения был наработан совместно с председателем фракции "Объединение" Самопомощь "Сергеем Гусовским и поддержан в зале 68 депутатами Киевсовета.
Документом, в частности, предполагается привлечь международных экспертов и специалистов по археологии и консервации к проведению археологических раскопок. И к определению объектов культурного наследия, подлежащих консервации и музеефикации на месте. Согласно решению, состоится открытый международный конкурс по музеефикации артефактов и организации публичного пространства на Почтовой площади.
В документе говорится и о создании при КГГА коммунального учреждения "Центр консервации предметов археологии", который будет изучать способы возможной консервации подобных находок и заниматься их воплощением.
Также для того, чтобы обеспечить дальнейшие археологические исследования, решение предусматривает создание нового проекта укрепления объекта раскопок.