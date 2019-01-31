Киевсовет принял новые ставки туристического сбора
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Сегодня Киевский городской совет утвердил новые ставки туристического налога. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Киевсовета.
"Корректировка взысканий обусловлена изменениями в Налоговом кодексе Украины. Сегодня мы напрямую привязали туристический сбор к минимальной заработной плате. Законодательством предусмотрено, что городские власти могут установить налог на уровне до 5% для иностранцев и 0,5% - внутренних туристов. Однако, чтобы не было большой дифференциации, мы приняли следующие ставки: 1% - для иностранцев и 0,4% - для украинцев", - говорится в сообщении.
Решение поддержали 76 депутатов.
В мэрии прогнозируют, что туристический рынок станет более открытым и поступления в бюджет будут расти.
"Если в 2019 году поток туристов будет оставаться на уровне 2018 года, а это 3 миллиона внутренних и почти 2 миллиона иностранцев, то Киев может получить до 150 млн гривен налогов. Все средства планируется направить на развитие отрасли и продвижение нашего города. В прошлом году туристический сбор составил 33 миллиона гривен", - отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.
Решением предусматривается, что все учреждения, которые предоставляют услуги по временному проживанию, будут указаны на сайте городской власти.
Как сообщал УНН, в прошлом году Киев посетило почти 2 млн иностранных туристов.