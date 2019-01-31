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Київрада ухвалила нові ставки туристичного збору

Київрада ухвалила нові ставки туристичного збору

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Сьогодні Київська міська рада затвердила нові ставки туристичного податку. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний веб-сайт Київради.

“Коригування стягнень зумовлене змінами у Податковому кодексі України. Сьогодні ми напряму прив’язали туристичний збір до мінімальної заробітної плати. Законодавством передбачено, що міська влада може встановити податок на рівні до 5% для іноземців та 0,5 % — внутрішніх туристів. Однак, аби не було великої диференціації, ми ухвалили наступні ставки: 1% — для іноземців та 0,4% — для українців”, — йдеться у повідомленні.

Рішення підтримали 76 депутатів.

У мерії прогнозують, що туристичний ринок стане більш відкритим і надходження до бюджету будуть зростати.

“Якщо в 2019 році потік туристів залишатиметься на рівні 2018 року, а це 3 мільйони внутрішніх та майже 2 мільйони іноземців, то Київ може отримати до 150 мільйонів гривень податків. Усі кошти планується спрямувати на розвиток галузі і промоцію нашого міста. Торік туристичний збір становив 33 мільйони гривень”, — зазначив голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков.

Рішенням передбачається, що всі установи, які надають послуги з тимчасового проживання, будуть вказані на сайті міської влади.

Як повідомляв УНН, минулого року Київ відвідало майже 2 млн іноземних туристів.

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