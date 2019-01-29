Минулого року Київ відвідало майже 2 млн іноземних туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Протягом 2018 року Київ відвідало 1,9 млн іноземних туристів і ще 3 млн – внутрішніх. Про це заявив голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков на засіданні постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, передає УНН.
"У 2018 році Київ відвідало 1,9 млн іноземних гостей та ще 3 млн внутрішніх туристів. Загалом це на 800 тисяч осіб більше, ніж нараховувалося у 2017 році", - зазначив Странніков.
За його словами, надходження до міського бюджету коштів туристичного збору також істотно збільшилось - минулого року Київ отримав 32,9 млн грн, що майже удвічі більше, ніж у 2016 році.
З метою розвитку туризму в місті минулого року був розроблений новий туристичний маршрут "Стежка Андріївським узвозом", вмонтована спеціальна бруківка із QR-кодами з зображенням котів, перейшовши на які, можна знайти детальний опис локації – до цього маршруту входить 14 об’єктів.
Крім того, була створена туристична навігація біля реконструйованих сходів на Пейзажній алеї.
При цьому прес-служба Київради нагадала, що орган затвердив міську цільову програму розвитку туризму на 2019-2021 роки. Загальний обсяг коштів, необхідних для реалізації всіх запланованих заходів складає 219 млн грн.
Нагадаємо, більшість іноземних відвідувачів Києва приїхала з Європи, на другому місці – громадяни країн СНД.