Минулого року Київ відвідало майже 2 млн іноземних туристів

"У 2018 році Київ відвідало 1,9 млн іноземних гостей та ще 3 млн внутрішніх туристів. Загалом це на 800 тисяч осіб більше, ніж нараховувалося у 2017 році", - зазначив Странніков.

За його словами, надходження до міського бюджету коштів туристичного збору також істотно збільшилось - минулого року Київ отримав 32,9 млн грн, що майже удвічі більше, ніж у 2016 році.

З метою розвитку туризму в місті минулого року був розроблений новий туристичний маршрут "Стежка Андріївським узвозом", вмонтована спеціальна бруківка із QR-кодами з зображенням котів, перейшовши на які, можна знайти детальний опис локації – до цього маршруту входить 14 об’єктів.

Крім того, була створена туристична навігація біля реконструйованих сходів на Пейзажній алеї.

При цьому прес-служба Київради нагадала, що орган затвердив міську цільову програму розвитку туризму на 2019-2021 роки. Загальний обсяг коштів, необхідних для реалізації всіх запланованих заходів складає 219 млн грн.

Нагадаємо, більшість іноземних відвідувачів Києва приїхала з Європи, на другому місці – громадяни країн СНД.