В прошлом году Киев посетило почти 2 млн иностранных туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В течение 2018 года Киев посетило 1,9 млн иностранных туристов и еще 3 млн - внутренних. Об этом заявил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников на заседании постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития, передает УНН.
"В 2018 году Киев посетило 1,9 млн иностранных гостей и еще 3 млн внутренних туристов. В целом это на 800 тыс. человек больше, чем насчитывалось в 2017 году", - отметил Странников.
По его словам, поступления в городской бюджет средств туристического сбора также существенно увеличилось - в прошлом году Киев получил 32,9 млн грн, что почти вдвое больше, чем в 2016 году.
С целью развития туризма в городе в прошлом году был разработан новый туристический маршрут "Тропа по Андреевскому спуску", встроенная специальная плитка с QR-кодами с изображением котов, перейдя на которые можно найти подробное описание локации - этот маршрут входит 14 объектов.
Кроме того, была создана туристическая навигация у реконструированной лестницы на Пейзажной аллее.
При этом пресс-служба Киевсовета напомнила, что орган утвердил городскую целевую программу развития туризма на 2019-2021 годы. Общий объем средств, необходимых для реализации всех запланированных мероприятий составляет 219 млн грн.
Напомним, большинство иностранных посетителей Киева приехала из Европы, на втором месте - граждане стран СНГ.