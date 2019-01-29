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В прошлом году Киев посетило почти 2 млн иностранных туристов

В прошлом году Киев посетило почти 2 млн иностранных туристов

Киев  •  УНН

 • 9401 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В течение 2018 года Киев посетило 1,9 млн иностранных туристов и еще 3 млн - внутренних. Об этом заявил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников на заседании постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития, передает УНН.

"В 2018 году Киев посетило 1,9 млн иностранных гостей и еще 3 млн внутренних туристов. В целом это на 800 тыс. человек больше, чем насчитывалось в 2017 году", - отметил Странников.

По его словам, поступления в городской бюджет средств туристического сбора также существенно увеличилось - в прошлом году Киев получил 32,9 млн грн, что почти вдвое больше, чем в 2016 году.

С целью развития туризма в городе в прошлом году был разработан новый туристический маршрут "Тропа по Андреевскому спуску", встроенная специальная плитка с QR-кодами с изображением котов, перейдя на которые можно найти подробное описание локации - этот маршрут входит 14 объектов.

Кроме того, была создана туристическая навигация у реконструированной лестницы на Пейзажной аллее.

При этом пресс-служба Киевсовета напомнила, что орган утвердил городскую целевую программу развития туризма на 2019-2021 годы. Общий объем средств, необходимых для реализации всех запланированных мероприятий составляет 219 млн грн.

Напомним, большинство иностранных посетителей Киева приехала из Европы, на втором месте - граждане стран СНГ.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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