Киевсовет одобрил запрет передвижных цирков-шапито с животными

Решение на заседании Киевсовета в четверг поддержали 66 депутатов, четверо воздержались. Не голосовали 16 депутатов, но против него не голосовал никто.

"Проект решения направлен прежде всего на защиту прав животных... Суть этого проекта решения, он не ограничивает размещения цирков-шапито в Киеве, а лишь рекомендательный характер по использованию животных и предоставлению разрешения таким циркам-шапито, которые используют именно животных. Мы не хотим ограничить деятельность данных цирков-шапито, только восстановить справедливость по защите животных", - сказал перед голосованием депутат Киевсовета, соавтор проекта Сергей Пилипенко.

Напомним, семь украинских цирков будут выставлены на приватизацию.