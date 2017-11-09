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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 12644 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Киевсовет одобрил запрет передвижных цирков-шапито с животными

Киевсовет одобрил запрет передвижных цирков-шапито с животными

Киев  •  УНН

 • 13010 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Киевский городской совет принял решение о запрете в столице гастролей заезжих передвижных цирков-шапито, которые используют в своих номерах животных, передает УНН.

Решение на заседании Киевсовета в четверг поддержали 66 депутатов, четверо воздержались. Не голосовали 16 депутатов, но против него не голосовал никто.

"Проект решения направлен прежде всего на защиту прав животных... Суть этого проекта решения, он не ограничивает размещения цирков-шапито в Киеве, а лишь рекомендательный характер по использованию животных и предоставлению разрешения таким циркам-шапито, которые используют именно животных. Мы не хотим ограничить деятельность данных цирков-шапито, только восстановить справедливость по защите животных", - сказал перед голосованием депутат Киевсовета, соавтор проекта Сергей Пилипенко.

Напомним, семь украинских цирков будут выставлены на приватизацию.

Украинские Национальные Новости

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