Київрада схвалила заборону пересувних цирків-шапіто з тваринами

Рішення на засідання Київради у четвер підтримали 66 депутатів, четверо утрималися. Не голосували 16 депутатів, але проти не голосував ніхто.

"Проект рішення направлений перш за все на захист прав тварин... Суть цього проекту рішення, що він не обмежує розміщення цирків-шапіто в місті Києві, а лише рекомендований характер щодо використання тварин і надання дозволу таким циркам-шапіто, які використовують саме тварин. Ми не маємо на меті обмежити діяльність даних цирків-шапіто, лише відновити справедливість щодо захисту тварин", - сказав перед голосуванням депутат Київради, співавтор проекту Сергій Пилипенко.

Нагадаємо, сім українських цирків будуть виставлені на приватизацію.