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Київрада схвалила заборону пересувних цирків-шапіто з тваринами

Київрада схвалила заборону пересувних цирків-шапіто з тваринами

Київ • УНН

 • 13016 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Київська міська рада прийняла рішення про заборону в столиці гастролей заїжджих пересувних цирків-шапіто, які використовують у своїх номерах тварин, передає УНН.

Рішення на засідання Київради у четвер підтримали 66 депутатів, четверо утрималися. Не голосували 16 депутатів, але проти не голосував ніхто.

"Проект рішення направлений перш за все на захист прав тварин... Суть цього проекту рішення, що він не обмежує розміщення цирків-шапіто в місті Києві, а лише рекомендований характер щодо використання тварин і надання дозволу таким циркам-шапіто, які використовують саме тварин. Ми не маємо на меті обмежити діяльність даних цирків-шапіто, лише відновити справедливість щодо захисту тварин", - сказав перед голосуванням депутат Київради, співавтор проекту Сергій Пилипенко.

Нагадаємо, сім українських цирків будуть виставлені на приватизацію.

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