Киевсовет принял столичный бюджет на 2018

За соответствующее решение проголосовали 95 депутатов Киевсовета.

По словам главы КГГА Владимира Кличко, доходы и расходы бюджета в 2018 году заложены на уровне 49,1 миллиарда ривен.

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Напомним председатель бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Странников заявил, что, на образование и здравоохранение в целом планируется выделить более 22 миллиардов гривен.

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"Бюджет столицы сформирован по отраслевому принципу, это то, чего от нас требует правительство и парламент. В следующем бюджете предусмотрено всего 49 млрд гривен поступлений и, соответственно, столько же и расходов. Из них больше всего будут финансироваться следующие отрасли: образование - более 13 млрд, около 9 млрд - здравоохранение, почти 9 млрд - социальная защита, на транспорт - более 5 млрд и дальше уже другие отрасли", - рассказал Странников.