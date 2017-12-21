Киевсовет принял столичный бюджет на 2018
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Киевский городской совет своим голосованием принял бюджет столицы на 2018 год, передает корреспондент УНН.
За соответствующее решение проголосовали 95 депутатов Киевсовета.
По словам главы КГГА Владимира Кличко, доходы и расходы бюджета в 2018 году заложены на уровне 49,1 миллиарда ривен.
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Напомним председатель бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Странников заявил, что, на образование и здравоохранение в целом планируется выделить более 22 миллиардов гривен.
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"Бюджет столицы сформирован по отраслевому принципу, это то, чего от нас требует правительство и парламент. В следующем бюджете предусмотрено всего 49 млрд гривен поступлений и, соответственно, столько же и расходов. Из них больше всего будут финансироваться следующие отрасли: образование - более 13 млрд, около 9 млрд - здравоохранение, почти 9 млрд - социальная защита, на транспорт - более 5 млрд и дальше уже другие отрасли", - рассказал Странников.