Київрада прийняла столичний бюджет на 2018 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Київська міська рада своїм голосуванням прийняла бюджет столиці на 2018 рік, передає кореспондент УНН.
За відповідне рішення проголосували 95 депутатів Київради.
За словами глави КМДА Володимира Кличка, доходи та видатки бюджету в 2018 році закладені на рівні 49,1 мільярда гривень.
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Нагадаємо голова бюджетної комісії Київради Андрій Странніков заявив що, на освіту та охорону здоров’я в цілому планується виділити більш ніж 22 мільярди гривень.
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"Бюджет столиці сформований за галузевим принципом, це те, чого від нас вимагає уряд і парламент. У наступному бюджеті передбачено всього 49 мільярдів гривень надходжень і, відповідно, стільки ж і витрат. З них найбільше будуть фінансуватися такі галузі: освіта - понад 13 мільярдів, близько 9 мільярдів - охорона здоров'я, майже 9 мільярдів - соціальний захист, на транспорт - понад 5 мільярдів і далі вже інші галузі", - розповів Странніков.