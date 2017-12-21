Киевсовет принял программу социально-экономического развития на 2018 год
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Киевский городской совет принял программу социально-экономического развития на 2018 год. За это решение проголосовали 94 депутата Киевсовета, передает корреспондент УНН.
Так, всего на программу социально-экономического развития выделяется 5 млрд гривен, из них на транспорт и транспортную инфраструктуру - 2,8 млрд гривен, жилищно-коммунальное хозяйство - 762,6 млн гривен, жилое строительство - 263,3 млн гривен и образование - 588,5 млн гривен.
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Кроме того, на социальную защиту - 7,3 млн гривен, образование - 588,5 млн гривен, культуру и искусство - 281,1 млн гривен, физической культуре и спорте - 116,5 млн гривен. И в целом 91 млн гривен на: разработку схем планирования и застройки территорий, связь, телекоммуникации и информатику, государственное управление и на общую экономическую, торговую и трудовую деятельность.
Напомним, 21 декабря Киевский городской совет должен приступить к принятию бюджета города на 2018 год.