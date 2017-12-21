Київрада прийняла програму соціально-економічного розвитку на 2018 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Київська міська рада прийняла програму соціально-економічного розвитку на 2018 рік. За це рішення проголосували 94 депутати Київради, передає кореспондент УНН.
Так, всього на програму соціально-економічного розвитку виділяється 5 мільярдів гривень, з них на транспорт та транспортну інфраструктуру – 2,8 млрд гривень, житлово-комунальне господарство – 762,6 млн гривень, житлове будівництво - 263,3 млн гривень і освіту – 588,5 млн гривень.
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Окрім того, на соціальний захист – 7,3 млн гривень, освіту – 588,5 млн гривень, культуру та мистецтво – 281,1 млн гривень, фізичну культуру і спорт – 116,5 млн гривень. Та в цілому 91 мільйон гривень на: розроблення схем планування та забудови територій, зв'язок, телекомунікації та інформатику, державне управління та на загальну економічну, торгівельну та трудову діяльність.
Нагадаємо, 21 грудня Київська міська рада повинна приступити до прийняття бюджету міста на 2018 рік.